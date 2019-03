Grabner: Zwei Tore nach 41 Spielen Pause

Glendale. In seinem erst zweiten Spiel nach einer mehrmonatigen Verletzungspause hat der Kärntner NHL-Legionär Michael Grabner seinen Arizona Coyotes mit zwei Toren zum 4:2-Heimsieg über die Los Angeles Kings verholfen. Grabner hatte aufgrund einer komplizierten Augenverletzung – er bekam den Stock eines Gegenspielers ins Gesicht – 41 Spiele verpasst, ehe er am Freitag im Duell mit Calgary (2:0) auf das Eis zurückgekehrt war.

Trotz der langen Zwangspause führt der 31-Jährige die Unterzahltorwertung in der NHL mit nun fünf Treffern an. Die Coyotes kämpfen aktuell um einen Platz in den Playoffs.

Mit Thomas Vanek (2:3-Niederlage von Detroit gegen Tampa) trug sich auch ein zweiter Österreicher in die Schützenliste ein. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2019)