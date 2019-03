Eishockey: Tschechische Pflichtaufgabe für die Capitals in Hochform

Wien. Fünf österreichische und drei ausländische Mannschaften sind im Viertelfinale in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) vertreten. Dabei starten die Vienna Capitals die Best-of-seven-Serie gegen Znaim heute (19.15 Uhr, live, Servus TV) als klarer Favorit mit einem Heimspiel. Die Wiener haben in der Pick-Round alle zehn Spiele gewonnen und agieren derzeit in Hochform. „In den Play-offs bringt jeder sein bestes Spiel auf das Eis, wir müssen daher extrem aufpassen“, betonte Headcoach Dave Cameron. Die Caps sind gewarnt, haben sie doch gegen die Tschechen im November beim 3:9 die höchste Saisonniederlage kassiert.

Erster Capitals-Verfolger waren nach der Zwischenrunde die Graz 99ers. Die Steirer haben sich mit Linz für den Zweiten aus der Qualifikationsrunde entschieden. Im einzigen Duell zweier heimischer Teams treffen 99ers-Topscorer Yellow Horn und Kollegen – sie erzielten 170 Treffer im Grunddurchgang – auf eine Linzer Mannschaft, die in der Zwischenrunde mit 32 Gegentoren das schwächste Team war.

Rekordmeister KAC hat als Dritter der Pick-Round den amtierenden Liga-Champion, HCB Südtirol, gewählt, obwohl man in der vergangenen Saison an den Boznern gescheitert ist. Für Champions-League-Halbfinalist und EBEL-Rekordsieger Red Bull Salzburg hat es in der Zwischenrunde nicht für die Top vier gereicht. Daher startet der Vorjahresfinalist auswärts gegen Székesfehérvár. (ag./herbas)

