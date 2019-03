Doping: 21 Sportler im Visier der Fahnder

München. 21 Athleten aus acht europäischen Ländern sind ins Visier der Münchner Schwerpunktstaatsanwaltschaft geraten. Sie sollen mutmaßlich Eigenblut-Doping betrieben haben. Dies teilte Staatsanwalt Kai Gräber bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in München mit. Ob weitere österreichische Sportler darunter seien, wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Der Jurist hält den Fall für „eine relativ große Geschichte“. Bisher sind neun Aktive aus dem Skilanglauf und dem Radsport als Kunden des hauptbeschuldigten Arztes Mark S. aus Erfurt bekannt.

Die Sportler haben von 2011 bis zu den Doping-Razzien bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften Ende Februar im österreichischen Seefeld wohl eine dreistellige Anzahl von Bluttransfusionen bekommen.Die 21 Athleten kommen aus fünf verschiedenen Sportarten, darunter sind drei Wintersportarten, sagte Gräber bei einer Pressekonferenz zur „Operation Aderlass“. Dass es sich bei einer der zwei Sommersportarten ob des Schauplatzes Hawaii um Triathlon handelt, bestätigte der Staatsanwalt indirekt.

Gutes Geschäft für Mark S.

Die Bluttransfusionen seien weltweit durchgeführt worden. Schauplätze waren unter anderem Deutschland, Österreich und die Schweiz, aber auch Südkorea und eben Hawaii. 2018 wurden im südkoreanischen Pyeongchang die Olympischen Winterspiele ausgetragen. Auf Hawaii findet alljährlich der Ironman der Triathleten statt. Laut Gräber wurden 40 bis 50 Blutbeutel sichergestellt. Er gehe davon aus, dass diese auch ohne DNA-Abgleich zugeordnet werden könnten. Der DNA-Abgleich diene dann als Bestätigung.

An jedem der Sportler sind zwischen zehn und 15 Bluttransfusionen in einer Saison durchgeführt worden. Es stünden auch Athleten im Fokus, von denen keine Blutbeutel gefunden wurden, so Gräber. Der Hauptbeschuldigte Sportarzt Mark S. hatte sehr umfangreiche Angaben gemacht, die noch einer Überprüfung standhalten müssen, so der Staatsanwalt.

Die betroffenen Sportler wissen aus ermittlungstaktischen Gründen nicht, dass sie betroffen sind. Den Ermittlungen zufolge hat sich Mark S. seine Dienste mit rund 4000 bis 12.000 Euro pro Athlet und Saison entlohnen lassen. Die Behörde teilte zudem mit, dass am Montag eine fünfte Person aus dem Doping-Netzwerk von Mark S. festgenommen wurde. Die Person habe mutmaßlich Blutabnahmen und Blutrückführungen bei Athleten vorgenommen. Gräber betonte die Gefährlichkeit des praktizierten Blutdopings. So sei etwa die Rückführung des Blutes von vier Personen ohne medizinische Ausbildung durchgeführt worden –und die Fotos aus Seefeld hätten „nicht immer sterile Verhältnisse“ gezeigt.

Ein Ende der Doping-Causa ist nicht in Sicht. Die Ermittlungen werden noch „eine Zeitlang andauern“, erklärte Gräber.



[PB5XP]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2019)