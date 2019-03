Sporthilfe-Athletensprecherin: "Solche Richtlinien sind heute nicht tragbar"

"Unterm Strich ist es gut und wichtig, dass es jetzt diese Diskussion gibt und dass nachgebessert wird", sagte Sporthilfe-Athletensprecherin Judith Draxler-Hutter zur entstandenen Diskussion um Förderungsrichtlinien und die unterschiedliche Einstufung von Frauen- und Männer-Leistungen. Sie erhofft sich eine Nachbesserung.

"Solche Richtlinien sind in der Gesellschaft heute nicht mehr tragbar, wir sind so weit gekommen, dass es so etwas nicht mehr geben darf", erklärte die Steirerin am Donnerstag im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.

Wie Vertreter von BMOEDS (Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport), BMLVS (Verteidigungsministerium), BSO (Bundessportorganisation), BSG (Bundes-Sport GmbH), ÖPC (Österreichisches Paralympisches Komitee) und ÖOC (Österreichisches Olympisches Komitee) sitzt Draxler-Hutter als Sporthilfe-Athletenvertreterin in der Kommission, die über Richtlinien für die Sportförderung berät. Sie ist für den Sommersport zuständig, ihre Kollege Alois Stadlober, ehemaliger Langläufer, für den Wintersport.

Draxler-Hutter: "Muss man anders lösen"

Stimmrecht im Vorstand, der die nun neuen Richtlinien beschlossen hat, hat Draxler-Hutter übrigens keines. "Mein Ziel ist es, obwohl ich im Vorstand keine Stimme habe, dass diese getrennte Auflistung von Frauen und Männern rauskommt, das muss man anders lösen, bei anderen Sportarten funktioniert es ja auch", sagte die ehemalige Spitzenschwimmerin. Man müsse bei solchen Beschlüssen immer auch die Außenwirkung im Blick haben und dem Vorstand müsse klar sein, was man transportieren wolle. Sie begrüßt die Aussage von Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ), man wolle spätestens im Mai bei der nächsten Sitzung eine mögliche, vorhandene Ungleichbehandlung reparieren.

Athletenvertreter Alois Stadlober sprach in der Donnerstagausgabe der "Kronenzeitung" von einem "riesigen Fehler", der da passiert sei. "Da müssen wir uns alle an der Nase nehmen. Aus meiner Sicht kann es so nicht halten." Draxler-Hutter pflichtet dem bei. "Ich gebe Alois recht. So etwas hätte man nicht übersehen dürfen."

So etwas könne in der großen Menge aber passieren, weil ja jede Sportart auf Individualeinstufung umgestellt worden sei und es für alle schwer zu überschauen sei, merkte Draxler-Hutter an. "Aber man vergibt sich nichts, wenn man dann sagt, wir müssen uns das jetzt nochmals anschauen."

Prozess für faire Richtlinien noch nicht abgeschlossen

Es sei ein großes Thema gewesen, die Richtlinien fair zu halten, es sei ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist. "Auch wenn man Sportarten vergleicht und gegenüberstellt war noch ein Ungleichgewicht da, wo man nachbessern musste." Das erfordere noch Detailgespräche und einen regen Austausch.

Wichtig seien daher Rückmeldungen von Athleten und Athletinnen und das noch intensivere Einbringen der Verbände, dies falle sehr unterschiedlich aus. "Da muss man noch enger zusammenarbeiten und das einordnen." Fixe Richtlinien, die ein paar Jahre halten, könne man nicht machen, in nacholympischen Jahren zum Beispiel seien die Teilnehmerzahlen oft schwächer als in jenen vor Olympia. "Ziel ist, es möglichst fair zu machen."

In der von der APA am Dienstag aufgezeigten Causa geht es darum, dass in einigen Sportarten wie Snowboard, Skispringen oder Kunstbahnrodeln Frauen bessere Leistungen bringen müssen als Männer, um die gleiche finanzielle Unterstützung von der Sporthilfe zu bekommen. Argumentiert wird mit kleineren Teilnehmerfeldern.

Teilnehmerinnenzahl sagt nichts über Dichte aus

Etwas, das die als Gesundheits- und Sportpsychologin arbeitende Draxler-Hutter so auch nicht stehen lassen möchte. "Wenn 35 Frauen am Start sind, dann sind weniger schwache am Start, in einem größeren Männerfeld werden unter Anführungszeichen mehr schwache dabei sein. Wenn Frauen nicht mehr erwarten, dass sie noch groß vorne mitmischen können, hören sie eher auf als Männer und kümmern sich zum Beispiel um ihre Ausbildung."

Auch müsse man sehen, dass zum Beispiel der Skisprungsport der Frauen immer noch im Entstehen sei, da sei es klar, dass die Teilnehmerzahlen kleiner seien. Auch müsse man berücksichtigen, dass es wie im Snowboard überhaupt nicht die Möglichkeit gäbe, eine bestimmte Anzahl von Platzierungen zu erreichen, weil es nicht die entsprechende Anzahl von Rennen gäbe.

Das größere Augenmerk auf den Nachwuchsleistungssport trägt Draxler-Hutter voll mit, es sei ein großes Anliegen von ihr. "Dass man mehr in die Förderung von Jungen reingibt, dass man da gezielter ansetzt, weil die hängen noch mehr in der Luft. Was aber nicht heißt, dass die Alten rausfallen sollen. Und gleichzeitig muss es aber auch an der Spitze passen, die Message muss stimmen."

