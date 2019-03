Der neue Überflieger des Basketballs

Wie ein Vater seinen Sohn, so nahm Coach K. nach dem Duell im College-Basketball zwischen den Blue Devils der Duke University und den Panthers von Florida Central deren Trainer, Johnny Dawkins, in die Arme und spendete Worte des Trosts. Trainersohn Aubrey Dawkins hatte den Sieg in der Hand. Er verfehlte den Korb nur knapp, der eine Sensation besiegelt hätte – das Aus der Favoriten aus North Carolina im K.-o.-System der College-Meisterschaften der USA. Stattdessen stiegen sie mit einem 77:76-Sieg ins Achtelfinale gegen VA Tech heute in Washington auf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)