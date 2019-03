Weichenstellung vor der Heim-EM

Wien. Österreichs Handballbund beschreitet neue Wege. Donnerstagmittag stellte der ÖHB in Wien mit Aleš Pajovič den neuen Teamchef der Herren-Nationalmannschaft vor; erstmals in der Geschichte des Verbands wird dieser Posten ein exklusives Vollzeitengagement darstellen. Pajovič, noch bis Saisonende beim Bundesligaklub HSG Graz in Doppelfunktion tätig, wird sich ab Sommer also ausschließlich auf seine Arbeit im Verband konzentrieren. Sein Vertrag beim ÖHB läuft bis Juni 2021.

Der 40-Jährige tritt in die großen Fußstapfen des Isländers Patrekur Jóhannesson, der Österreichs Team in seiner achtjährigen Amtszeit zu vier Großereignissen geführt hat. Vor drei Wochen aber folgte die für viele überraschende, einvernehmliche Trennung. Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft im Jänner – Österreich belegte nur Rang 19 – sah sich der Verband veranlasst, eine Veränderung herbeizuführen. Es habe sich das Gefühl entwickelt, „dass es einen Impuls braucht“, sagt ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser. Mit Pajovič soll dieser gesetzt werden. Fölser: „Wir haben den Richtigen gefunden.“

Ein gewisses Risiko birgt der Wechsel an vorderster Front – keine zehn Monate vor Beginn der Heim-Europameisterschaft (vom 9. bis 26. Jänner2019) – definitiv, der ÖHB wollte auf der Zielgeraden aber „den Turbo zünden“.

„Du musst das machen“

Pajovič ist in Österreichs Handball als langjähriger Graz-Trainer (seit 2015) kein unbeschriebenes Blatt, er hat den Verein kontinuierlich weiterentwickelt. Mit dem Nationalteam steht er nun aber schlagartig vor einer weitaus größeren Aufgabe. Den angebotenen Teamchefposten hätte er „nur schwer“ ablehnen können, diesen zu bekleiden sei „eine Ehre“. Graz-Manager Michael Schweighofer habe ihn schließlich darin bestärkt, die Herausforderung anzunehmen. „Er hat zu mir gesagt: ,Du musst das machen.‘“

Als Trainer arbeite Pajovič bislang nur für die HSG Graz, die Spielervita des ehemaligen Rückraumwerfers aus Celje schmücken hingegen gleich drei Champions-League-Titel (Ciudad Real), die Vize-Europameisterschaft 2004 und zwei Olympiateilnahmen (2004, 2008) mit Slowenien. Seinen ersten Auftritt als ÖHB-Teamchef hat Pajovič im Rahmen des EHF Euro Cups schon am 11. April gegen Spanien in Dornbirn. (cg)

