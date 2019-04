Es war schon eine ungewöhnliche Ansammlung an Erfolgen, die die heimischen Langstreckenläufer zuletzt gefeiert haben: Lemawork Ketema, Peter Herzog und Christian Steinhammer haben bei der Leichtathletik-EM in Berlin 2018 völlig unerwartet Bronze in der Teamwertung gewonnen, 2017 hat Valentin Pfeil mit Platz 23 bei der WM in London überrascht. Nie zuvor hatte Österreich eine solche Dichte an guten Marathonläufern vorzuweisen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)