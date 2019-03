Historische Würfe in Texas

Houston. Die San Antonio Spurs haben ihr Play-off-Ticket in der nordamerikanischen Basketballliga NBA sicher. Das Team des Österreichers Jakob Pöltl profitierte von einem 119:108-Erfolg der Houston Rockets gegen die Sacramento Kings. Bei sieben ausständigen Spielen in der regulären Saison sind die Texaner nicht mehr aus den besten acht Teams der Western Conference zu verdrängen.

Mit ihrem 22. Play-off-Einzug in Folge stellten die Spurs einen NBA-Rekord ein. Bisher war eine derartige Serie nur den Philadelphia 76ers (1950–1971, bis 1963 als Syracuse Nationals) gelungen. Es ist gleichzeitig die längste laufende Serie an Play-off-Teilnahmen in den großen US-Ligen.

Längst ist die Franchise aus dem texanischen Süden eine der erfolgreichsten der jüngeren NBA-Historie. Seit der Geschäftsmann Peter Holt 1993 das Team übernommen hat, gewann keine Mannschaft mehr Titel als die Spurs. Nur die Los Angeles Lakers krönten sich im selben Zeitraum ebenfalls fünfmal zum NBA-Champion. Der bisher letzte Titel gelang San Antonio 2014.

Für den neuerlichen Play-off-Einzug durften sich Pöltl und Co. bei James Harden bedanken. Vor einer Woche hatte der Star der Houston Rockets die Spurs im Texas-Derby noch besiegt (111:105), nun fertigte Harden auch Sacramento fast im Alleingang ab (50 Punkte, elf Rebounds, zehn Assists). Es war sein neuntes Saisonspiel mit 50 oder mehr Punkten. Durchschnittlich wirft der Liga-Topscorer 36,4 Zähler pro Partie.

Saisonende für James

Für einen anderen Superstar ist die NBA-Saison hingegen vorzeitig zu Ende. Wie die aus dem Play-off-Rennen ausgeschiedenen Los Angeles Lakers bekanntgaben, wird LeBron James wegen anhaltender Leistenprobleme in den verbleibenden sechs Spielen des Grunddurchgangs nicht mehr eingesetzt werden. „Das ist die beste Entscheidung für zukünftige Erfolge von LeBron und den Lakers“, hieß es von Klubseite.

Der 34-jährige James war im vergangenen Sommer von den Cleveland Cavaliers nach Kalifornien gewechselt, wo er einen Vierjahresvertrag um 153 Millionen Dollar unterschrieb und beim Aufbau einer jungen Mannschaft helfen soll. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)