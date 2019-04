Kuhn folgt Assinger in Bundes-Sport-GmbH nach

Sport-Manager Werner Kuhn ist der neue Aufsichtsratsvorsitzender der Bundes-Sport GmbH (BSG). Das hat Sportminister Heinz-Christian Strache am Dienstagvormittag in einer Pressekonferenz mit dem Thema "Sport Strategie Austria - Maßnahmen 2019" in Wien bekanntgegeben. Der 65-jährige Kuhn folgt in dieser Funktion Armin Assinger nach, nachdem der Ex-Skirennfahrer sein Amt im Dezember zurückgelegt hat.

(APA)