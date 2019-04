Ein Spätstarter träumt von Olympia

Wien. Der Sieger des Wien-Marathons 2018 ist wahrscheinlich nur wenigen in Erinnerung geblieben, schon eher ein bravourös kämpfender Österreicher, der nach 2:16:57 Stunden total erschöpft ins Ziel kam. Peter Herzog hatte um drei Sekunden das Limit für die Europameisterschaften unterboten, bei denen er dann starker Zehnter wurde und mit der Mannschaft in der Teamwertung die Bronzemedaille gewann.



Was aus Herzog geworden wäre, hätte er das Limit nicht geschafft, weiß selbst er nicht so genau. Im Gespräch mit der "Presse" erzählt der 31-Jährige, wie aus dem ehemaligen Hobby-Triathleten in einem Alter, wo andere ans Aufhören denken, doch noch eine Profiläufer geworden ist.



Fakt ist, dass der heute 31-Jährige im Sommer ins Profilager wechselte und sich erstmals ohne noch einem Brotberuf nachgehen zu müssen auf das heimische Lauf-Highlight vorbereiten konnte. Dabei wollte Herzog seinen Beruf als Trainer am Skigymnasium Saalfelden eigentlich gar nicht aufgeben. „Mit 30 Jahren war ich in einem Alter, in dem andere schon ans Aufhören denken“, erzählt er im Gespräch mit der „Presse“. Doch Partner Hervis und der Österreichische Leichtathletikverband (ÖLV) mit einer Anstellung als Heeressportler erleichterten es ihm, seine Entscheidung doch noch zu revidieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)