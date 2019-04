Rugby-Team benennt sich nach Terror in Christchurch um

Das Rugby-Team von Neuseelands drittgrößter Stadt Christchurch denkt vor dem Hintergrund des Anschlags auf zwei Moscheen im vergangenen Monat über eine Umbenennung nach. Der Club ist der Meinung, dass der Name "Crusaders" ("Kreuzritter") sowie das Logo des Teams nach dem rassistisch motivierten Anschlag mit 50 Toten nicht mehr angemessen ist.

Vereinschef Colin Mansbridge sagte, man werde die Frage "extrem ernsthaft" prüfen. Mit der Suche nach einem neuen Namen wurde bereits ein Unternehmen von außerhalb beauftragt.

Following the comments regarding our name and brand, we have engaged an independent research company to seek feedback and provide recommendations. Until a decision is made, we will remain the Crusaders. For more information and to have your say visit https://t.co/eXys6cvmwD