Volleyball: OberösterreichsTitelpremiere

Linz. Der österreichische Volleyball-Meistertitel der Damen wird heuer erstmals nach Oberösterreich gehen. Mit Linz-Steg und SG Perg stehen einander am Samstag (20.25 Uhr, live, ORF Sport plus) zwei Finaldebütanten im Best-of-five-Duell gegenüber, Spielort wird jedoch durchwegs Amstetten sein.

Die Linzerinnen beginnen die Serie auf dem Papier als Gastgeberinnen, hatten sie doch im Grunddurchgang die Nase vorn. Perg hatte in seiner erst vierten Saison in der Austrian Volley League (AVL) Platz zwei erreicht. „Das Finale zu spielen ist ein wahr gewordener Traum“, erklärte Perg-Kapitänin Diana Mitrengova, die mit 300 Punkten im Grunddurchgang Topscorerin ihres Teams war. Linz-Trainer Roland Schwab nimmt die Favoritenrolle an. „Der erste Schritt ist natürlich unser Service. Es ist aber auch viel taktische Disziplin gefragt.“ (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)