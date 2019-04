Leipzig macht nächsten Schritt in Richtung Champions League

Die Chancen auf einen direkten Champions-League-Platz in der kommenden Saison sind damit weiter gestiegen. Die Elf von Ralf Rangnick gewann in Leverkusen trotz frühen 0:1-Rückstands mit 4:2. Bei den Leipzigern spielten Marcel Sabitzer und Konrad Laimer durch, Sabitzer erzielte das zwischenzeitliche 1:1 der Gäste. Für Leverkusen stand ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger bis zur 72. Minute auf dem Platz.

Eintracht Frankfurt aber bleibt ein hartnäckiger Verfolger der Leipziger. Adi Hütters Mannschaft kam bei den abstiegsbedrohten Schalkern zu einem Last-Minute-Sieg. Luka Jović traf in der 99. Minute zum 2:1-Auswärtserfolg, der die Sorgen der Königsblauen größer werden lässt. Auf Relegationsplatz 16, den aktuell Stuttgart (1:1 gegen Nürnberg) einnimmt, hat Schalke bei noch sechs ausständigen Spielen nur noch fünf Punkte Vorsprung.

Mainz 05 hat schon am Freitag die Niederlagenserie in der Bundesliga eindrucksvoll hinter sich gelassen. Der FSV feierte einen 5:0-Kantersieg gegen den SC Freiburg und punktete damit nach vier erfolglosen Versuchen en suite wieder einmal. Seinen Beitrag leistete auch ÖFB-Teamstürmer Karim Onisiwo, der als Joker ein Tor erzielte und einen Assist lieferte. Der 27-Jährige spielte sich nach seiner Einwechslung in der 55. Minute in den Vordergrund. Nach einem weiten Abschlag und Vorarbeit von Jean-Paul Boetius ließ Onisiwo im Strafraum Amir Abrashi mit einem Haken aussteigen und schoss überlegt ein (73.). Für den Wiener war es das fünfte Saisontor. Vier Minuten später hatte Onisiwo auch großen Anteil am 5:0, leitete den Kopfballtreffer von Jean-Philippe Mateta mit einer Flanke mustergültig ein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2019)