Inaktivität kostet Staat jährlich 2,5 Mrd. Euro

Wien. In Österreich ist der Sport für 5,75 Prozent der Wertschöpfung verantwortlich. In absoluten Zahlen sind das mehr als 18 Milliarden Euro und damit etwa mehr als der Beitrag der Bauwirtschaft. Auch hinsichtlich der Beschäftigungseffekte hat der Sport hierzulande eine starke Stellung. Über 295.000 Beschäftigte hängen am Wirtschaftsfaktor Sport. Damit steht Österreich in EU-weiten Rankings, die Sportminister Heinz-Christian Strache und SportsEconAustria präsentierten, ganz an der Spitze. Zudem zeigt sich, dass aus dem Sport rund 123 Millionen Euro an Steuern und Abgaben an den Staat zurückfließen. Das ist mehr als die staatlichen Förderungen, die dem Sport zugutekommen. Der Sport ist also ein Nettozahler.

Doch die Situation könnte sich schon bald ändern, gehen doch die Partizipationsraten von Kindern und Jugendlichen am Sport aktuell deutlich zurück. „Heute bewegen sich Kinder um 70 Prozent weniger als noch vor 40 Jahren“, sagt Anna Kleissner von SportEconAustria. Einerseits seien es die zahlreichen Alternativangebote bei Computerspielen, andererseits gehe die Vorbildwirkung bei den Eltern immer mehr verloren. Einher geht damit ein immer schwächer werdendes Engagement in Sportvereinen. Diesen fehlen die Kinder nicht nur bei der aktiven Beteiligung, sondern auch im Ehrenamt könnten mangels Nachwuchs bald Lücken entstehen.

Sportminister Strache spricht von einer „beängstigenden Entwicklung“, auch angesichts der Defizite, die schon bei Kleinkindern sichtbar werden, und der dramatischen Daten bei den Stellungspflichtigen. 2,5 Milliarden Euro kostet diese Inaktivität den Staat jedes Jahr. Strache will nun bei den zuständigen Ministern Bewusstsein dafür schaffen, 50 Millionen Euro in die Hand zu nehmen um im Pflichtschulbereich die tägliche Sportstunde mit professionellen und ausgebildeten Trainern sicherzustellen. (herbas)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)