Motion4kids: Sport für die Jugend, digital und analog

In den völlig neu konzipierten Bootcamps können neugierige Jugendliche und Sportbegeisterte ab 13 Jahren ihrer Fantasie und ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen und sich nach Herzenslust in der digitalen und analogen Welt austoben. Die Bootcamps werden von der digitalen Lernwerkstatt DaVinciLab, dem Sportpartner Sportbox sowie motion4kids, dem Projektförderer für bessere Bildung und mehr Bewegung, angeboten.

Alle Infos zu den Bootcamps sowie Termine, Ablauf und Anmeldemöglichkeiten finden sich im Internet unter www.GameChangerCamps.com. Ein erstes Preview gibt es im Rahmen des 4Gamechangers Festivals am 10. April um 10:00 Uhr auf der Global Stage und um 11:50 Uhr auf der Deep Dive Stage beim Youth Hackathon Finale in der Marx Halle in Wien 3.