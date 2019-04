Extremkletterer David Lama angeblich in Kanada von Lawine verschüttet

Der 28-jährige Tiroler Extrembergsteiger Kletterer David Lama ist angeblich am Mittwoch in Kanada von einer Lawine verschüttet worden. Dies berichtete die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Online-Ausgabe. Auch der sechs Jahre ältere Tiroler Kletterer Hansjörg Auer soll unter den Verschütteten sein, hieß es.

Eine offizielle Bestätigung für die Meldung gab es vorerst nicht. Am Mittwoch waren laut "TT" sofort erste Rettungsflüge gestartet worden, die den riesigen Lawinenkegel abgesucht haben. Die Suche blieb jedoch erfolglos.

>> „Presse"-Interview mit David Lama aus dem Jahr 2016: „Das Risiko spiegelt die eigene Überzeugung wider “

David Lamas Manager Florian Klingler konnte den Vorfall vorerst weder bestätigen noch dementieren. Er habe jedoch von Bekannten Lamas derartige Befürchtungen gehört, sagte Klingler der Austria Presse Agentur.

Zudem kündigte der Manager eine Stellungnahme der Familie über die Homepage von David Lama an. Wann diese erfolgen werde, stehe jedoch noch nicht fest. Näheres wisse er derzeit selbst nicht, so der Manager.

Ihren Social Media-Auftritten zufolge befanden sich Lama und Auer in den vergangenen Tagen in Kanada. Sie posteten mehrere Fotos von diversen Touren. Der letzte Post auf Instagram ist noch keine 24 Stunden her:

David Lama wurde 1990 als Sohn einer Innsbruckerin und eines nepalesischen Bergführers in Innsbruck geboren. Auf seiner Homepage heißt es, er sei fünf gewesen, als ihn Himalajaveteran Peter Habeler zum ersten Mal beim Klettern beobachtete und sofort sein „außergewöhnliches Gespür für den Felsen“ bemerkt hätte.

Lama galt folglich schon im Kindesalter als eines der größten Kletter-Talente des Landes. 2004 und 2005 gewann er die Gesamtwertung des Jugendeuropacups. Schon 2006 dann schaffte er im Weltcup sowohl den Sieg eines Boulder-Weltcups als auch eines Vorstieg-Weltcups - als jüngster Sieger aller Zeiten. Seit 2010 widmete sich Lama vor allem dem alpinen Klettern und Extrembergsteigen - unter anderem gelangen ihm schwierige Erstbesteigungen, etwa am Cerro Torre in den Anden in Südamerika im Jahr 2012, wo er mit Peter Orter die Kompressor-Route erstmals frei und ohne Hilfsmittel erkletterte. 2018 schafft er als erster alleine die Erstbesteigung des Lunag Ri in Nepal über den Westpfeiler - nach zwei in den Vorjahren abgebrochenen Versuchen.

(APA/Red.)