Bergsteiger Lama vermutlich in Kanada ums Leben gekommen

Die Tiroler Bergsteiger und Kletterer David Lama und Hansjörg Auer sowie ihr US-Kollege Jess Roskelley sind bei einem Lawinenabgang in Kanada offenbar verschüttet worden und ums Leben gekommen. "Angesichts der Erkundungen vor Ort muss davon ausgegangen sein, dass alle drei Teilnehmer der Gruppe tot sind", erklärte die kanadische Nationalparkverwaltung am Donnerstag.

Laut der kanadischen Parkbehörde "Parks Canada" wollten Lama, Auer und Roskelley den Berg Howse Peak im Nationalpark Banff über einen schwierigen Aufstieg an der Ostseite erklimmen. Nachdem sie vermisst gemeldet worden waren, hätten Rettungskräfte die Gegend aus der Luft untersucht und dabei Anzeichen für mehrere Lawinenabgänge feststellen können. Im Geröll wurde demnach außerdem Bergsteiger-Ausrüstung gefunden.

Wie die Outdoor-Bekleidungsmarke "The North Face" der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mitteilte, werden die beiden Österreicher und der US-Amerikaner seit Mittwoch vermisst. Es sei davon auszugehen, dass sie am Dienstag von einer Lawine verschüttet wurden, erklärte der Sponsor der Extremsportler.

Die Parkverwaltung veröffentlichte keine Namen, sprach aber von drei professionellen und hocherfahrenen Bergsteigern, die seit Dienstag vermisst werden.

>> „Presse"-Interview mit David Lama aus dem Jahr 2016: „Das Risiko spiegelt die eigene Überzeugung wider “

(APA/DPA)