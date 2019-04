WM-Limit für Lukas Weißhaidinger bei Saisonstart

Mit einer Weite von 66,22 Metern hat Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger am Dienstag in Schwechat einen erfolgreichen Start in die Freiluftsaison hingelegt und auch das WM-Limit erbracht. "Die Würfe in Schwechat zeigen, dass der Trainingsaufbau stimmt. Katar kann kommen", sagte der Oberösterreicher, für den am 3. Mai mit dem Diamond-League-Auftakt in Doha die erste große Bewährungsprobe ansteht.

Weißhaidinger hat beim Saison-Start in Schwechat trotz schwieriger Bedingungen - nur 10 Grad, vereinzelte Regentropfen, dazu starke Windböen - alle persönlichen Erwartungen übertroffen. Der ÖLV-Diskus-Rekordhalter zeigte fünf gültige Würfe, siegte mit mehr als beachtlichen 66,22 Metern und holte sich damit im Vorbeigehen auch noch das WM-Limit. "Bei ganzen 10 Grad hab' ich noch nie annähernd so weit geworfen. Noch dazu konnte sich auch die Serie sehen lassen, mit einem weiteren 65,84 m Wurf bzw. zwei Würfen über 64 m.

Besser hätte es beim ersten Meeting für mich nicht laufen können." Auch Coach Gregor Högler stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben: "Im Training waren noch die meisten Würfe übertreten. Dass er sich jetzt schon so früh so stark präsentiert, kann sich sehen lassen."

(APA)