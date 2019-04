Tischtennis-WM: Fegerl/Polcanova im Mixed-Achtelfinale out

Die Vize-Europameister Stefan Fegerl und Sofia Polcanova sind bei der Tischtennis-WM in Budapest im Mixed-Achtelfinale ausgeschieden. Das ÖTTV-Duo musste sich in der Neuauflage des EM-Viertelfinales den Slowaken Lubomir Pistej/Barbora Balazova 1:4 beugen.

Damit sind aus österreichischer Sicht bei der WM nur noch Polcanova und Daniel Habesohn vertreten. Sie treten noch am (heutigen) Mittwoch in der dritten Einzelrunde an.

Ergebnisse Tischtennis-WM in Budapest vom Mittwoch:

Mixed-Doppel, Achtelfinale: Lubomir Pistej/Barbora Balazova (SVK-7) - Stefan Fegerl/Sofia Polcanova (AUT-11) 4:1 (-12,5,8,8,6)

(APA)