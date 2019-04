Hockey-Herren starten mit Kantersieg in Olympia-Quali-Turnier

Die österreichischen Hockey-Herren sind am Freitag mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) gegen Weißrussland (Nummer 31 der Weltrangliste) in das Olympia-Vorqualifikationsturnier in Kuala Lumpur gestartet. Die Tore für die österreichische Auswahl, Nummer 19 der Weltrangliste, erzielten Franz Lindengrün (10.), Dominic Uher (11.), Robert Bele (41.), Fabian Unterkircher (48.) und Leon Thörnblom (57.).

Die weiteren Gegner im Kampf um den Einzug in die letzte Qualifikationsrunde für die Sommerspiele 2020 sind am Samstag Kanada (Nummer 10) und am Montag Wales (Nummer 24). Nur der Gruppensieger kommt weiter.