Ein Mauerblümchen erfindet sich neu

Pressekonferenz im Sportzentrum Südstadt: Die Hauptprotagonisten sind mit Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger und seinem Trainer Gregor Högler zwei Leichtathleten. Vor drei Jahren noch unvorstellbar, dass die Präsentation einer heimischen Randsportart, obgleich olympische Kerndisziplin, live im TV übertragen wird. Aber die heimische Leichtathletik erntet zusehends mehr Aufmerksamkeit, auch dank der Erfolge der Marathonläufer, einer Ivona Dadic oder eben des EM-Dritten Weißhaidinger, der mit 66,22 Metern stark in die Saison gestartet ist und schon beim ersten Wettkampf das WM-Limit für Doha übertroffen hat.

Der Oberösterreicher stellte vor zwei Jahren seine Wurftechnik um, nun wird das neue System kontinuierlich automatisiert. Bei den gut zehn Metern, die der Diskus vor dem Abwurf in der Hand eines Werfers zurücklegt, sind die letzten 30 bis 40 Zentimeter entscheidend, erklärt der EM-Dritte. „Genau zu diesem Punkt muss ich die maximale Geschwindigkeit erreicht haben“, so der 27-Jährige. Um den zu finden, braucht es technische Unterstützung. Die Medizintechnik Süss stellt neue Trainingsgeräte im Wert von 120.000 Euro zur Verfügung. Zudem beschäftigt sich Trainer Högler neuerdings mit Biomechanik. Drei Spezialkameras zeichnen jede Bewegung von den Trainingswürfen auf, Auswertung und Analyse eines einzigen Wurfes benötigen sechs Stunden. Das macht der ehemalige Speerwerfer Högler im Nachtstudium selbst. In Deutschland setzen sich zehn Biomechaniker nur mit den Wurfdisziplinen auseinander. „Die befassen sich den ganzen Tag nur mit dem Weiterwerfen“, erklärt Högler im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“. Deutschland habe mehr Biomechaniker in der Leichtathletik als Österreich Trainer, hebt er die unterschiedlichen Möglichkeiten hervor.



Leistung als Produkt. Högler hat viel zum Aufschwung in der heimischen Leichtathletik beigetragen. Als er 2016 ÖLV-Sportdirektor wurde, hatte er die Idee, das Umfeld der Athleten so zu verändern, dass nicht mehr die Athleten die Trainer bezahlen müssen. Heute beschäftigt der Verband zwölf Trainer, damals waren es noch zwei. Der 46-Jährige weiß als ehemaliger Spitzensportler, wie wichtig hauptamtliche Trainer sind. „Mit dem Ehrenamt allein machen wir keine Weltmeister.“ Der studierte Maschinenbauer hat auch mehr Professionalität in den Verband gebracht. „Wenn in meinem früheren Job in der Automobilzulieferindustrie ein Stück um 0,003 Millimeter falsch war, wurde es weggeworfen. Als ich hier antrat und fragte, wie viele Würfe man denn so im Jahr mache, erntete ich nur ein Achselzucken.“ Ebenso war neben personellen Veränderungen im ÖLV auch ein Umdenken in der Verbandsführung nötig. Dabei stieß er mit Helmut Baudis, dem Generalsekretär im ÖLV, auf einen Gleichgesinnten. Den Verband wie eine Firma zu führen und Leistung als Produkt anzubieten, ist seither die Prämisse.

Högler könne nicht nur die eigenen Trainer und Athleten begeistern, „sondern auch beim Umfeld in der Südstadt, den Firmen und den Unterstützern im Sportministerium Feuer entfachen“, charakterisiert ihn Baudis. Als großer Vorteil entpuppt sich die Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor. In diversen Gremien ist er immer Sportdirektor, erzählt Högler. „Aber ich kann dort sagen, was es auf dem Sportplatz bedarf. Ohne Trainer gibt es keine Medaille, aber ohne Sportdirektor schon“, weiß er um den Stellenwert der Arbeit mit Athleten. Dass dies auch von anderen Verbänden Anerkennung findet, zeigt die Auszeichnung des BSO zur „Trainerpersönlichkeit des Jahres 2018“.

Högler weiß, was Trainer brauchen, und lässt seinen Kollegen viel Spielraum. Deutlich wird das am Beispiel der Mehrkämpferinnen Dadic, Verena Preiner und Sarah Lagger. Das System Dadic baut auf Spezialtrainer auf, bei Preiner macht indes Wolfgang Adler vieles im Alleingang und holt sich Inputs aus der Südstadt. Lagger wiederum wird von ihrem Entdecker Georg Werthner, selbst ein ehemaliger Weltklasse-Zehnkämpfer, in kompletter Eigenregie trainiert. Als Aufgabe des Verbands sieht es Högler, das dafür nötige Geld aufzustellen. „Wir können schon mithalten, aber wir müssen uns auf einzelne Topathleten konzentrieren“, weiß Högler um die monetären Grenzen. Das Jammern darüber hat er abgeschafft.

Der ÖLV-Sportchef weiß auch, dass seinem hohen Arbeitstempo nicht alle gewachsen sind. „Das mag für Außenstehende oftmals zu ehrgeizig wirken“, so Högler. Da die Trauben in der Leichtathletik sehr hoch hängen, erwartet er von Athleten, 24 Stunden lang Profi zu sein. Das sei aber nur bei entsprechender Unterstützung möglich. Am Ziel sieht sich Högler noch lange nicht. Neben dem Marathonprojekt soll der Mittelbau um die EM-Halbfinalisten im Sprint Markus Fuchs und Alexandra Toth gestärkt werden. Vorrangig aber will er mit Schützling Weißhaidinger Geschichte schreiben und Österreich die erste Leichtathletik-Olympiamedaille bei den Männern bescheren. Das sei schließlich der Auftrag des Sportministers an ihn. ?

Der Visionär Gregor Högler (46) ist seit 2016 ÖLV-Sportdirektor. Im Vorjahr wurde er von der BSO als „Trainerpersönlichkeit des Jahres“ ausgezeichnet. Der studierte Maschinenbauer trainiert seit 2016 Lukas Weißhaidinger. Der Olympiateilnehmer von Sydney 2000 hält noch den heimischen Speerwurfrekord mit 84,03 Metern. ?APA

