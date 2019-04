Formel 1: Crash von Leclerc, Mercedes in Baku in Reihe eins

Baku. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas startet beim Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan (14.10 Uhr, live ORF eins) von der Pole-Position. Der Finne zauberte auf dem Stadtkurs von Baku eine Fabelrunde auf den Asphalt und stellte einen neuen Streckenrekord auf (1:40,495 Min.). „Es war ganz ganz knapp. Ein gutes Gefühl“, meinte Bottas.

Neben Bottas wird Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton (+0,059 Sek.) ins Rennen starten. „Valtteri war phänomenal. Ein tolles Ergebnis für uns“, erklärte der Weltmeister. Zum 60. Mal in der F1-Geschichte stehen zwei Silberpfeile in Startreihe eins.

Allerdings: Mit Charles Leclerc ist der Favorit auf die Pole-Position vorzeitig ausgeschieden. Der junge Monegasse hatte sich im Q2 beim Einlenken an der engsten Stelle des Kurses (7,6 Meter breit) verbremst, krachte mit seinem Ferrari in die Streckenbegrenzung und musste aus dem stark beschädigten Auto aussteigen. „Ich bin so dumm, ich bin so dumm“, schimpfte Leclerc. „Ich habe es nicht hinbekommen, das war meine Schuld. Ich werde aber stärker zurückkommen.“ Bitter für die Scuderia: Leclerc hatte in Baku sowohl am Freitag als auch am Samstag Trainingsbestzeit erzielt. Das Rennen könnte er nun aus der Boxengasse starten. „Ich werde einfach fahren und das Beste versuchen.“

Auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff wusste, dass sein Team vom Aus des Ferrari-Jungstars profitiert hatte. „Der Junge war der schnellste an diesem Wochenende, er hätte eine sichere Pole gehabt.“

So landete Sebastian Vettel als bester Ferrari-Pilot auf Startplatz drei. „Wir haben uns natürlich mehr erwartet“, meinte der Deutsche. Hinter Vettel klassierte sich Max Verstappen im Red Bull. Die dritte Startreihe in Baku teilen sich Sergio Pérez (Racing Point) und Daniil Kwjat (Toro Rosso). ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2019)