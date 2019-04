Olympia-Chance lebt: Hockey-Herren gewinnen gegen Wales

Das österreichische Hockey-Nationalteam gewinnt bei teilweise strömendem Regen beim Olympia-Vorqualifikationsturnier in Kuala Lumpur das abschließende Spiel in Pool A gegen Wales mit 2:0 und holt sich damit nach dem 5:0-Auftaktsieg gegen Weißrussland und der 1:2-Niederlage gegen Kanada den Gruppensieg.

Österreich liegt in der Endabrechnung punktegleich mit Kanada und Wales (alle drei Mannschaften eroberten sechs Punkte) aufgrund der besten Tordifferenz auf Platz eins - vor Kanada und Wales.

Es war ein zähes taktisches Ringen, das zu Beginn des Spiels bei starkem Regen stattfand. Vor allem die Defensivleistungen der beiden Mannschaften standen im Vordergrund. Nach den ersten beiden Vierteln stand es 0:0.

Erst in der 37. Minute gelang Dominic Uher nach der ersten herausgespielten Strafecke das 1:0. Wales konnte der diszipliniert spielenden rot-weiß-roten Auswahl in der Folge nichts mehr entgegensetzen und keinen einzigen Torschuss anbringen. Fünf Minuten vor Schluss fiel in der 55. Minute nach einer Strafecke das erlösende 2:0 durch Florian Steyrer. Danach brachten die Österreicher das Ergebnis souverän über die Zeit.

Kapitän Xaver Hasun wurde zum „Man of the Match“ gekürt.

Österreich steht damit im Halbfinale. Bei einem weiteren Sieg, also dem Erreichen des Turnierfinales, zieht die Mannschaft in die dritte und letzte Qualifikationsrunde für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio ein.

(Red.)