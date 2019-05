Deutscher Kanovsky wird neuer General Manager des Basketballverbands

Tomas Kanovsky wird neuer General Manager des Österreichischen Basketballverbands (ÖBV). Der 48-jährige Deutsche wechselt mit 1. Juni aus Bayreuth nach Wien. Bei dem deutschen Bundesligisten - mit dem Wiener Raoul Korner als Coach - war er in den vergangenen drei Jahren als Marketing- und Sponsoring-Verantwortlicher tätig.

Vor seiner Tätigkeit bei den Oberfranken hatte der in Tschechien geborene Kanovsky knapp 20 Jahre in der Marketing- und Werbebranche sowie im Sportbusiness gearbeitet. Er betrieb Skifahren als Leistungssport und spielte zudem viele Jahre Basketball in Bayreuth.

Kanovsky bezeichnete seinen neuen Job in einer Aussendung als "große Herausforderung". Er stelle sich der Aufgabe "mit extremer Vorfreude", weil er "vom riesigen Potenzial des österreichischen Basketballs überzeugt" sei. Er wolle "Basketball in Österreich in allen Bereichen populärer" machen.

"Wir haben uns viel vorgenommen, um den Sport in den nächsten Jahren auf ein neues Level zu heben", betonte ÖBV-Präsident Gerald Martens. Eine Schlüsselfigur dabei sei der General Manager. Mit Tomas Kanovsky sei es gelungen, "einen hoch qualifizierten Mann aus einer der besten Ligen Europas" zu gewinnen zu haben. "Nur wenn wir über unsere Grenzen blicken, können wir uns weiterentwickeln", so Martens.

