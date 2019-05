Dominanz im Radsport hat einen neuen Namen

Man sollte meinen, wenn das erfolgreichste Radteam der vergangenen Jahre über seine Zukunft spricht, wäre eine große Bühne garantiert. Das Gegenteil jedoch war am Mittwoch der Fall, als Team Sky den offiziellen Sponsoren- und Namenswechsel hin zu Ineos vollzog. Die Präsentation erfolgte unter Geheimhaltung, nur eine kleine Runde auserwählter Journalisten war ins Pub The Fountaine Inn im nordenglischen Linton geladen. Den Grund dafür erlebten Chris Froome und seine Kollegen an den folgenden Tagen, als sie erstmals in den neuen schwarz-roten Trikots zur Yorkshire-Rundfahrt ausfuhren und den geballten Unmut der Umweltschützer zu spüren bekamen. Der Chemiekonzern Ineos setzt nämlich auf die umstrittene Fracking-Methode zur Öl- und Gasförderung – auch in dieser Gegend Nordenglands.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2019)

Meistgekauft