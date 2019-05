Marathon: Der nächste Angriff auf die Zwei-Stunden-Schallmauer

Wie der Kenianer am Montag bekanntgab, werde der Versuch Ende des Jahres vermutlich in London auf einem zwei bis drei Kilometer langen Kurs stattfinden.

Eine offizielle Anerkennung der Zeit ist dadurch nicht möglich, zudem setzt Kipchoge erneut auf Tempomacher. Unterstützt wird der 34-Jährige, der im September 2018 in Berlin den aktuell gültigen Weltrekord von 2:01:39 Stunden aufstellte, von dem britischen Chemieunternehmen Ineos, das unlängst den Rad-Rennstall Sky übernommen hat.

Kipchoge spulte die Marathon-Distanz unter Laborbedingungen schon einmal in 2:00:25 Stunden ab. Bei dem Projekt "Breaking2" lief er am 6. Mai 2017 auf dem Formel-1-Kurs in Monza zwar die schnellste Zeit überhaupt, der Leichtathletik-Weltverband (IAAF) erkannte sie aber nicht als Weltrekord an. Das neue Projekt trägt den Namen "The 1.59 Challenge".

