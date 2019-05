WM-Coup: Ein Unparteiischer aus Österreich

Wien. Österreichs Eishockeyteam spielt bei der A-WM in Bratislava ab Freitag wieder um den Klassenerhalt. Aber auch im zweiten WM-Spielort, Košice, will sich ein Österreicher behaupten. Manuel Nikolic, 29, ist der erste österreichische Schiedsrichter bei einer A-WM seit 23 Jahren.

Karl Korentschnig war bei der WM 1996 in Wien der bisher letzte rot-weiß-rote Head Referee. Als Linesman waren zuletzt Christian Kasper (2008, 2009, 2010) und Manuel Hollenstein (2011) im Einsatz. Nikolic sagt: „Mein Hauptziel ist, dass ich kontinuierlich bei der A-WM pfeifen darf.“

Seit Dienstag läuft das zweitägige Vorbereitungs- und Schulungsprogramm des Weltverbands IIHF in Bratislava. Dabei hat der 29-Jährige bereits internationale Erfahrung seit 2012 gesammelt. Er war bei der U18- und U20-WM im Einsatz, in der American Hockey League (AHL) unterwegs, pfiff Partien in Finnland, Tschechien, Deutschland und der Champions Hockey League (CHL). In der WM-Vorbereitung absolvierte er zwei Tests (Schweiz – Lettland, Österreich – Dänemark). „Das war gut, damit ich das Niveau erreiche. Man merkt, dass es taktischer ist, schneller, weniger körperbetont als bei uns.“ Ob darob Unterschiede im Können der Spieler auszumachen seien, wollte der Tiroler nicht sagen.

Kein Fan, sondern Profi

Für die WM hat er sich Tipps von erfahrenen Kollegen geholt. Auch vom Amerikaner Mark Lemelin, der in der Erste-Bank-Liga, National Hockey League (NHL) oder auch im Olympiafinale im Einsatz war. Seine Conclusio: „Die NHL-Spieler kennen viele Tricks. Ich muss schauen, dass ich nicht darauf hereinfalle. Man merkt sich Vornamen, weil wir sie nicht mit Herr ,Whatever‘ ansprechen“, verriet Nikolic. Fan ist er keiner. Selbst dann nicht, wenn es um große Stars geht.

Kritik am Referee gibt es nicht nur im Fußball, auch im Eishockey, wenngleich verhaltener. „Ich schaue mir Spiele nachher immer an, daraus lernt man. Dann weißt du auch, ob Kritik berechtigt war – oder nicht.“ Wer wie er 400 Ligapartien in den Beinen hat, den legt so schnell nichts aufs Eis.

Diskussionen um seine Person gibt es aber auch abseits der Eisfläche. Nach dem finalen Duell Capitals gegen KAC ließ er die Saison in Klagenfurt im selben Lokal wie mancher Spieler ausklingen. Es war weder ein Check von hinten gegen die Bande noch ein Offside . . .

Österreich trifft bei der WM ab Samstag auf Lettland, Rekordchampion Russland, Schweiz, Titelverteidiger Schweden, Norwegen, Tschechien und Italien. (fin)

