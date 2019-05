Eishockey-WM: Österreichs ewige Mission

Wien. Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft startet vorsichtig optimistisch in die am Samstag mit dem Spiel gegen Lettland (16.15 Uhr, live ORF Sport Plus) beginnende Weltmeisterschaft in der Slowakei. Der letzte Test, das 5:7 gegen Kanada in Wien, hat für die kommenden Aufgaben nochmals Mut gemacht, „aber wir müssen das schon richtig einordnen“, erklärte Kapitän Thomas Raffl bei einer Pressekonferenz Mittwochvormittag.

Die Kanadier, einer der Favoriten auf Gold, hatten in Kagran ihr erstes und einziges WM-Vorbereitungsspiel bestritten, zudem auf Superstar John Tavares (49 NHL-Saisontore für Toronto) verzichtet. Österreichs Teamchef Roger Bader hatte dennoch viel Positives gesehen, er rechnet sich schon in der ersten Begegnung gegen die Letten Punkte aus. „Wenn wir eine sehr gute Leistung bringen, können wir sie schlagen.“

Die Kluft zwischen Topteams und Abstiegskandidaten ist bei einer A-WM mit 16 Mannschaften traditionell groß. „Es wird Spiele geben, in denen wir Punkte machen. Und es wird Spiele geben, bei denen wir lernen werden“, sagte der Schweizer Bader, der als letzten Spieler Verteidiger Philipp Lindner aus dem nun 25 Mann starken Kader strich. Um den Klassenerhalt zu schaffen, muss Österreich in der Gruppe B unter acht Teams zumindest Platz sieben belegen. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.05.2019)