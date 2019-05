Eishockey: Der erste Puck fällt

Bratislava. Mit einem Doppel binnen 20 Stunden startet Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft am Wochenende in Bratislava in die A-WM. Während gegen Goldfavorit Russland am Sonntag (12.15 Uhr) wohl nichts zu holen sein wird, spekulieren die Österreicher im heutigen Auftaktmatch (16.15 Uhr, jeweils live, ORF Sport plus) gegen Lettland auf eine Überraschung.

Die Letten bauen auf ein Gerüst von neun Spielern des KHL-Klubs Dinamo Riga, die eingespielt und hohes Tempo gewohnt sind. Teamchef Roger Bader weiß um die Stärke der Balten, sagt aber: „Wir sind sicher nicht chancenlos. Wenn wir eine gute Leistung abrufen, können wir sie schlagen.“ Zuversichtlich stimmen auch die jüngsten WM-Duelle mit Lettland. 2013 in Helsinki gewann Österreich mit 6:3, 2015 in Prag gab es eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung. „In Prag haben wir gezeigt, dass wir gegen sie gut spielen können“, erinnerte Dominique Heinrich an die starke Leistung vor vier Jahren. „Wir sind mit ihnen auf Augenhöhe, an einem guten Tag können wir Punkte holen“, ist der Verteidiger überzeugt.

Ähnlich sieht es Stürmer Manuel Ganahl. „Lettland wird für uns gleich ein echter Gradmesser. Sie haben eine super Mannschaft und sind auf dem Papier klar überlegen. Aber wir haben im Vorjahr gegen die Schweiz (2:3 n. V. gegen den späteren Vizeweltmeister, Anm.) bewiesen, dass Punkte möglich sind, wenn wir einen super Tag haben und kompakt auftreten.“

So wie Österreich hat auch Lettland drei Stürmer in der NHL und mit Rūdolfs Balcers (Ottawa Senators) einen bei der WM dabei. Star Zemgus Girgensons (Buffalo Sabres) hat abgesagt, Teddy Blueger (Pittsburgh Penguins) ist verletzt. Für die Österreicher soll Michael Raffl von den Philadelphia Flyers für zusätzliche Qualität sorgen. (ag./cg)

Österreichs WM-Kader

Tor: Lukas Herzog (RB Salzburg/7 Länderspiele), David Kickert (Linz/54), Bernhard Starkbaum (Vienna Capitals/109).



Verteidigung: Dominique Heinrich (Salzburg/69 Länderspiele/13 Tore), Alexander Pallestrang (Salzburg/50/4), Patrick Peter (Vienna Capitals/38/0), Markus Schlacher (VSV/76/3), Martin Schumnig (KAC/106/2), Steven Strong (KAC/32/6), Clemens Unterweger (KAC/39/3), Raphael Wolf (Dornbirn/5/0)



Sturm: Benjamin Baumgartner (Davos/SUI/7/0), Alexander Cijan (Salzburg/31/7), Manuel Ganahl (Lukko/FIN/86/15), Lukas Haudum (Pantern/SWE/53/10), Raphael Herburger (Salzburg/79/12), Fabio Hofer (Ambri-Piotta/SUI/51/9), Thomas Hundertpfund (KAC/106/17), Konstantin Komarek (Malmö/SWE/58/13), Patrick Obrist (Kloten/SUI/30/1), Michael Raffl (Philadelphia Flyers/NHL/74/19), Thomas Raffl (Salzburg/90/31), Alexander Rauchenwald (Salzburg/39/3), Peter Schneider (Vienna Capitals/19/6), Dominic Zwerger (Ambri-Piotta/SUI/25/9)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.05.2019)