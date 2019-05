Wladimir Putin on Ice: Tore und ein Sturz

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich bei einem Eishockey-Spiel in Sotschi einmal mehr in Szene gesetzt. Der 66-Jährige mit der Rückennummer 11 schoss neun Tore, wie der Kreml mitteilte. Bei dem Gala-Spiel im Eispalast "Bolschoi" am Schwarzen Meer stürzte der Kremlchef aber auch über einen roten Teppich, als er auf Schlittschuhen eine Runde drehte und dabei den Zuschauern zuwinkte.

Das war auf einem Video im Internet zu sehen. Der Präsident stand sofort wieder auf und lief unbeeindruckt weiter. Unter den Gästen der Hockey-Show war nach Meldungen der Agenturen Interfax und Itar-Tass auch der deutsche Altbundeskanzler Gerhard Schröder (75), der mit Putin befreundet ist. Der russische Präsident ist auch begeisterter Judoka und Träger des Schwarzen Gürtels.

"Danke an alle, die mit ihrem Beispiel Millionen Menschen ermuntern, Sport zu treiben", sagte Putin am Freitag zum Abschluss der achten Nächtlichen Hockey-Liga. Er spielte bei einem Gala-Match in der Mannschaft "Legenden des Eishockey", die mit 14:7 gewann. Als Hockey-Legenden war unter anderem Wjatscheslaw Fetissow, Viktor Schalimow und Alexej Kassatonow mit von der Partie.

Die Liga für Hockey-Liebhaber hatte Putin selbst 2011 ins Leben gerufen. Sie wird von früheren Profi-Spielern unterstützt. Landesweit sind heute rund 1000 Mannschaften engagiert in der Amateur-Sport-Bewegung, wie die Liga mitteilte. Mit Blick auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in Bratislava wünschte Putin den Profi-Spielern Erfolg. Die "Sbornaja" trifft am Sonntag bei der WM auf Österreich. Sotschi war 2014 auch Austragungsort der ersten Olympischen Winterspiele in Russland.