Golf: Wiesberger löst Schwab an der Spitze ab

Bernd Wiesberger geht als Führender in den Schlusstag des European-Tour-Turniers in Dänemark. Mit einer 67er-Runde (204/-9) löste er Landsmann Matthias Schwab an der Spitze ab, der Steirer ist nach einer 73er-Runde (206/-7) geteilter Dritter. „Zu dieser Runde ist nicht viel zu sagen, fünf Bogeys sind zu viel. Ich habe aber trotzdem nicht viel verloren, morgen könnte noch einiges möglich sein, wenn ich wieder gut spiele“, sagte Schwab.

