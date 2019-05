Finnland steht im Finale der Eishockey-WM. Die Finnen besiegten in Bratislava einen 1:0-Sieg über Russland, das Goldtor erzielte Anttila im dritten Drittel (51.). Gegner im Endspiel am Sonntag ist der Sieger der Partie zwischen Kanada und Tschechien am Samstagabend.

