Weltrekord und Halbzeitführung für Warner in Götzis

Zehnkampf-Star Damian Warner ist am Samstag zum Auftakt des Leichtathletik-Mehrkampf-Meetings in Götzis die 100 m in 10,12 Sekunden gelaufen. So schnell war niemand zuvor in einem Zehnkampf über diese Strecke. Zur Halbzeit führt der Kanadier mit 4596 Zählern, Lokalmatador Dominik Distelberger rangiert an 21. Stelle (3966).

Siebenkampf-Vizeeuropameisterin Katarina Johnson-Thompson liegt nach dem ersten Tag des Mehrkampf-Meetings in Götzis in Führung. Die 26-jährige Britin sammelte am Samstag in den ersten vier Disziplinen 4.034 Punkte. Damit führte sie klar vor den beiden US-Amerikanerinnen Kendell Williams (3.857) und Erica Bougard (3.809). Österreichs einzige Teilnehmerin Sarah Lagger war mit 3.558 Zählern 17.

(APA)