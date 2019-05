Leichtathletik: Götzis sieht Favoritensiege

Der Kanadier Damian Warner hat zum fünften Mal den Zehnkampf im Rahmen des Mehrkampfmeetings in Götzis gewonnen. Der 29-Jährige gewann am Sonntag mit 8.711 Punkten, das bedeutete neue Jahresweltbestleistung. Rang zwei ging mit 8.473 an Lindon Victor aus Grenada, drei mit 8.353 an den Esten Maicel Uibo. Der Österreicher Dominik Distelberger trat zum abschließenden 1.500-m-Lauf nicht mehr an.

Den Siebenkampf entschied die Britin Katarina Johnson-Thompson für sich. Die Vizeeuropameisterin, die beim traditionellen Event in Vorarlberg zum zweiten Mal nach 2014 triumphierte, stellte am Sonntag mit 6.813 Punkten eine persönliche Bestleistung auf und verwies damit die Lettin Laura Ikauniece (6.476) und die Ungarin Xenia Krizsan (6.469) auf die Plätze.

Die Österreicherin Sarah Lagger beendete den Bewerb mit 6.042 Punkten an der 15. Stelle.

(APA)