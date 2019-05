BSO: "Sport Austria Award" an Lotterien verliehen

Die Bundes-Sportorganisation hat am Dienstag bei ihrem Sommerfest anlässlich des 50-jährigen Bestehens in Wien erstmals einen Sport Austria Award verliehen. Erster Preisträger sind "wegen ihres jahrelangen großen Engagements im Sport" die Österreichischen Lotterien, BSO-Präsident Rudolf Hundstorfer übergab die Auszeichnung an deren Vorstandsvorsitzende Bettina Glatz-Kremsner.