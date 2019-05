Abschied von Niki Lauda

Lauda-Abschied: Großer Andrang zur Aufbahrung im "Steffl"

Kälte, strömender Regen, Wind - die Fans und Bewunderer von Niki Lauda ließen sich am Mittwoch von derart widrigen Bedingungen nicht abhalten. Tausende Menschen warteten geduldig, bis sie Einlass in den "Steffl" fanden und am Sarg vorbeidefilieren durften. "Er war ein toller Mensch."