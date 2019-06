Sensation im Boxen: Ruiz entthront völlig überraschend Joshua

Profiboxer Andy Ruiz Jr. hat für eine riesige Überraschung gesorgt: Der Amerikaner entthronte Samstagabend in New York im Schwergewicht-Vierfachweltmeister Anthony Joshua durch technischen K.o. in der 7. Runde. Der 29-jährige Ruiz ist damit neuer Champion der Verbände WBO, IBF und WBA (Superchampion) sowie der weniger bedeutsamen IBO.

Vor mehr als 20.000 Zuschauern im ausverkauften Madison Square Garden hatte Ruiz den Briten viermal zu Boden geschickt. Danach beendete der Ringrichter das Duell und erklärte Ruiz zum Sieger durch technischen K.o. Für Joshua ging damit sein US-Debüt gründlich daneben. Er musste seine erste Niederlage in 23. Profikampf hinnehmen.

Joshua erklärte nach dem Fight, dass er weiterkämpfen hätte können, stellte die Schiedsrichterentscheidung aber nicht infrage. "Er hat es beendet, weil er dachte, ich kann nicht mehr kämpfen. Schade. Aber ich will nicht, dass jetzt jemand vor Kummer ertrinkt." Boxen sei ein harter Sport, er habe hart trainiert. "Ich bin heute Abend von einem guten Kämpfer besiegt worden."

Er habe seinen Gegner nicht unterschätzt, versicherte er. Es werde interessant sein, wie es nun (mit Ruiz) weitergehe, meinte Joshua und wünschte seinem Kontrahenten viel Glück. Auch ein neuerliches Aufeinandertreffen schloss er nicht aus. "Ich nehme die Herausforderung an."

Ruiz sprang für Jarrell Miller ein

Ruiz hat in 34 Kämpfen 33 Mal gewonnen. Der US-amerikanischer Boxer mexikanischer Herkunft war für den Kampf als Ersatzmann eingesprungen, nachdem der eigentlich als Herausforderer vorgesehene Jarrell Miller wegen eines positiven Dopingtests passen hatte müssen. Ruiz hatte nur fünf Wochen Zeit, sich auf den Kampf vorzubereiten, ihm wurden nicht viele Chancen auf den Sieg eingeräumt.

"Davon habe ich geträumt. Dafür habe ich hart gearbeitet. Ich kann es nicht glauben, dass ich meinen Traum wahr gemacht habe. Ich möchte meinem Team und meiner Familie danken. Der Himmel ist das Limit, Baby." Ruiz erklärte, dass es ihn angespornt habe, als er in der dritten Runde zu Boden ging. "Das war mein erste Mal, dass ich auf den Boden gefallen bin. Es hat mich nur stärker gemacht. Ich habe es noch mehr gewollt."

