Basketball: Bullen stärker als Schwäne

Kapfenberg. Den Basketballern der Kapfenberg Bulls fehlt nur noch ein Sieg für den Gewinn der Meisterschaft. Der favorisierte Titelverteidiger gewann das zweite Heimspiel der Best-of-five-Finalserie gegen die Gmunden Swans mit 69:61 (34:29) und führt in der Best-of-five-Serie mit 2:0. Damit können die Bulls am Mittwoch in Gmunden den siebenten Meistertitel fixieren. In einer möglichen vierten Partie hätten die Oberösterreicher am Samstag erneut Heimrecht.

„Die Offensiv-Rebounds waren der Schlüssel zum Sieg, und Kompliment an die Mannschaft, wie sie in der Defense gearbeitet hat", zeigte sich Kapfenberg-Trainer Mike Coffin vollauf zufrieden. Er war einst Spieler in Kapfenberg, jetzt ist er auch als Trainer ein geschulter Meistermacher. Doch vor dem letzten Wurf wollte der Coach bloß nichts verschreien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2019)