Doping: Neue Russland-Krise

Moskau. Russland könnte einem Bericht der „Sunday Times" zufolge eine weitere Olympiasperre für die Sommerspiele 2020 in Tokio drohen. Dies berichtete das Blatt am Sonntag in Bezug auf Vorwürfe rund um den russischen Hochspringer Danil Lyssenko.

Der 22-Jährige hatte für die Leichtathletik-EM in Berlin im Vorjahr kurzfristig sein Startrecht verloren, weil er die Dopingtester nicht über die Whereabouts informiert habe – über seine täglichen Aufenthaltsorte für mögliche Tests in der Trainingsphase. Die „Sunday Times" erklärt, Offizielle des russischen Leichtathletikverbandes hätten dem Vizeweltmeister mit unlauteren Mitteln helfen wollen, eine Sperre als Folge des Fehlverhaltens zu umgehen. Dafür sollen medizinische Dokumente gefälscht worden sein – um zu beweisen, dass er krank gewesen sei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2019)