Neue Marschroute: Von Minsk nach Tokio

Wien. Der Countdown der österreichischen Athleten für die 2. Europaspiele vom 21. bis 30. Juni in Minsk hat am Donnerstag im Hotel Vienna Marriott mit der Einkleidung begonnen. 56 Aktive werden Rot-Weiß-Rot in Weißrussland vertreten, der Großteil von ihnen fasste an der Wiener Ringstraße jeweils 38 von gesamt sechs Ausrüstern zur Verfügung gestellte Einzelteile im Gesamtwert von je rund 1.900 Euro aus.

Inkludiert ist darin alles von diversen kurz- und langärmligen Shirts, Polo, Jacke, Socken, Kappe, Schuhen, Ausgeh- und Laufhose bis zu Jacken aller Art für Training, Outdoor und für Präsentationszwecke. Dazu kommen Accessoires wie Badetuch, Sonnenbrille und ein Trolley, in den sich alles bequem packen lässt. Am Donnerstagabend wurden im Studio 44 bei einem Präsentationsabend mit dem Minsk-OK einige der neuen Kleidungsstücke erstmals ausgeführt.

Österreichs Team in Weißrussland wird mit 56 Aktiven (22 Damen, 34 Herren) einen weniger als ursprünglich vorgesehen umfassen, da sich Judoka Christopher Wagner einen Kreuz- und Seitenbandriss im Knie zugezogen hat. Der 21-jährige Wiener ist daher auch für Olympia 2020 kein Thema. In einigen der gesamt 15 Sportarten mit in Summe 199 Medaillenentscheidungen wird es indirekt oder auch direkt um Quotenplätze für die nächstjährigen Spiele in Tokio gehen.

Von den Österreichern betrifft das in den Sportarten Badminton, Bogenschießen, Judo, Karate, Straßen-Rad, Schießen und Tischtennis gesamt 37 Aktive. Speziell für diese haben die Titelkämpfe daher eine spezielle Bedeutung, auch für die routinierte Sabrina Filzmoser. „Da es erst die zweiten Europaspiele sind, ist es etwas Besonderes“, sagte die 38-Jährige. „Für uns im Judo ist es enorm wichtig, da es Olympia-Qualifikation ist.“

Die Judokas stellen mit elf Aktiven praktisch ein Fünftel des ÖOC-Teams. Und so eine Einkleidung wird auch für einen wie den 26-jährigen Daniel Allerstorfer nicht zur Alltäglichkeit: „Das ist eine super Sache, lauter neue Sachen. Das ist jetzt für mich schon das dritte Mal nach den European Games 2015 (in Baku, Anm.) und Rio (Olympia 2016), aber es ist trotzdem jedes Mal eine Freude, wenn man herkommt. Nächstes Jahr ist Tokio, hoffentlich bin ich dann wieder da.“

Elisabeth Straka war vor vier Jahren zur Zeit der Europaspiele in Aserbaidschan noch gar nicht aktiv, nun ist die 19-Jährige bereits Österreichs beste Bogenschützin. Die Vorfreude auf Minsk ist bei der Juniorin groß, da liegt sie mit Ringerin Martina Kuenz auf einer Linie. „Es ist schon ein spezielles Event und wir nutzen es, um ein bisschen olympische Luft zu schnuppern, den ganzen Ablauf abzuchecken. Wir sehen es als besondere Europameisterschaft, als Tokio-Testevent.“