Wundersame Auferstehung der Blues

St. Louis. 31 Teams spielen in der besten Eishockeyliga der Welt um den Titel – und noch im Jänner waren die St. Louis Blues das schlechteste von allen. Das NHL-Franchise aus Missouri war Tabellenschlusslicht, die Chancen auf die Play-offs betrugen zehn Prozent, der Stanley Cup war weiter entfernt denn je in der ohnehin nicht sonderlich erfolgreichen 52-jährigen Klubgeschichte.

Dann aber nahm das Wunder seinen Lauf. Craig Berube, vom Assistenz- zum Chefcoach befördert, stellte gegen die Philadelphia Flyers kurzerhand seinen Vierer-Goalie Jordan Binnington ins Tor. Der 25-Jährige blieb beim Debüt ohne Gegentor, St. Louis siegte 3:0. Die Blues marschierten plötzlich durch die Liga, gewannen im Jänner und Februar elf Partien in Folge und schafften es noch relativ locker ins Play-off. Dort verabschiedeten sie Winnipeg, Dallas und San José. Nun führen sie in der Finalserie um den Stanley Cup gegen die favorisierten Boston Bruins 3:2 (Best of seven), am Sonntag (Montag 2 Uhr MESZ, live Dazn) können sie vor Heimpublikum ihren ersten Titel überhaupt fixieren.

Entscheidenden Anteil am jüngsten 2:1-Sieg in Boston hatte wieder Binnington, der 38 von 39 Schüssen abwehrte. „Er war unser Matchwinner“, erklärte Verteidiger Colton Parayko. Mit dem neunten Auswärtssieg in den laufenden Play-offs stellte der Blues-Schlussmann einen Goalie-Rekord für NHL-Rookies auf. Und mit dem insgesamt 15. Play-off-Sieg egalisierte er auch die bisherige Bestmarke für Neulinge.

Dank Binnington stehen die Blues nach drei Finalniederlagen (1968 bis 1970) also erstmals vor dem Gewinn des Stanley Cup. Seit das NHL-Finale über maximal sieben Spiele ausgetragen wird (1939), setzten sich 72 Prozent jener Teams durch, die in Spiel fünf die 3:2-Führung holten. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2019)