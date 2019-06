Der Volleyballer nächster Doppelschlag

Graz. Österreichs Volleyball-Nationalteams wollen in der European League das nächste Highlight setzen. Am vorletzten Spieltag treffen in Graz die Damen (17.55 Uhr) wie auch die Herren (20.25, jeweils live ORF Sport +) auf Ungarn. Die Österreicherinnen sorgten in ihrer ersten Saison in der Golden League bereits für Furore, besiegten sensationell zweimal Frankreich und punkteten auch gegen Tabellenführer Kroatien. Als Lohn kann die ÖVV-Truppe vor dem Ungarn-Doppel nicht mehr in die Silver League absteigen, im Gegenteil, sogar die Teilnahme am Final-Four-Turnier ist noch möglich.

„Wir sind topmotiviert und wollen uns von unserer besten Seite präsentieren. Ich erwarte wieder viele Zuschauer, die uns lautstark anfeuern werden“, erklärt ÖVV-Mittelblockerin Nina Nesimovic. Herausragende Akteurin in der Eliteliga ist Katharina Holzer, 20. Die Frankreich-Legionärin hält bei 62 Angriffspunkten, gemeinsam mit der Spanierin Ana Escamilla führt sie das Ranking an.

Fernduell mit Griechenland

Für die ÖVV-Herren geht es in der zweiten Division um den Gruppensieg und den Aufstieg in die Golden League. Dafür sollte die Partie ebenso wie das Rückspiel in Budapest am besten 3:0 gewonnen werden, um die lauernden Griechen nicht noch vorbeiziehen lassen zu müssen. Derzeit halten beide Teams bei neun Punkten und einem Plus von fünf Sätzen.

„Wir haben uns die Tür weit aufgemacht. Wir sind Tabellenerster und wollen ins Finale“, betonte Teamchef Michael Wurm. Paul Buchegger liegt mit 57 Punkten im Scorer-Ranking auf Rang drei und mit acht Assen sogar gemeinsam mit dem Bosnier Adi Osmanovic die Nummer eins. „Wir wissen, dass wir gegen Ungarn zweimal 3:0 gewinnen müssen, wenn wir es in der eigenen Hand haben wollen“, so Italien-Legionär Alexander Berger. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2019)