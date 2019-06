Radsport: Froome mit 54 km/h gegen die Mauer, jetzt auf der Intensivstation

Radprofi Chris Froome wird nach seinem schweren Sturz auf dem Weg zur Streckenbesichtigung des Critérium du Dauphiné auf der Intensivstation der Uniklinik in St. Etienne behandelt. Der vierfache Tour-Sieger krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Mauer und brach sich den rechten Oberschenkel, die Hüfte, den Ellbogen und und einige Rippen. Zudem soll er bei dem Sturz das Bewusstsein verloren haben.

"Er ist in keiner guten Verfassung. Es gibt Stürze und schlimme Stürze, und das war ein schlimmer Sturz", sagte Ineos-Teamchef Dave Brailsford der BBC. "Wir haben uns seine Daten angesehen, es waren 54 km/h", sagte Brailsford.

Nach dem Sturz wurde der Brite nach der Erstversorgung zur Operation nach St. Etienne geflogen. Auch Froomes Frau Michelle sei nun bei ihm im Krankenhaus. Für die am 6. Juli beginnende Tour de France fällt Froome aus. "Nun muss er sich voll auf seine Genesung konzentrieren", sagte Brailsford.

Froome war am Mittwoch mit seinem Ineos-Teamkollegen Wout Poels in Roane zur Streckenbesichtigung unterwegs. Laut Brailsford ereignete sich der Unfall auf einer schwierigen Abfahrt. "Er signalisierte Wout, dass er seine Nase ausschnauben wolle, er nahm seine Hand vom Lenker. Dann traf ein Windstoß sein Vorderrad, er verlor die Kontrolle und fuhr direkt in die Wand eines Hauses."

(red/dpa)