BSO-Präsident Hundstorfer fordert Umsetzung der täglichen Turnstunde

Rudolf Hundstorfer, der Präsident der Bundes-Sportorganisation (BSO), appelliert an die Parlamentsparteien, die tägliche Bewegungs- und Sporteinheit endlich vollständig zu verwirklichen. „Angesichts der derzeitigen Situation im Nationalrat appelliere ich an alle im Parlament vertretenen Parteien, alles zu unternehmen, um die tägliche Bewegungs- und Sporteinheit so schnell wie möglich nun wirklich flächendeckend umzusetzen. Es geht um die Gesundheit unserer Kinder!“, betonte er.

Bereits am 17. Oktober 2012 unterstützten alle damaligen fünf Parlamentsparteien und 183 Abgeordneten mit ihren Unterschriften die Initiative „Tägliche Turnstunde“ der Österreichischen Bundes-Sportorganisation. Die Sportsprecher Hermann Krist (SPÖ), Johannes Schmuckenschlager (ÖVP), Dieter Brosz (Die Grünen), Herbert Kickl (FPÖ) und Peter Westenthaler (BZÖ) übergaben damals die Listen mit den Unterschriften ihrer FraktionskollegInnen.

(red)