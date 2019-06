Europaspiele im Land der Todesstrafe

Minsk. Die am Freitag beginnenden, zehntägigen zweiten Europaspiele in Minsk sollen ein Sportfest werden, doch es sind auch Problemspiele, vornehmlich wegen des Standorts. Nach Aserbaidschans Hauptstadt Baku 2015 ist in Weißrussland nun wieder eine autokratisch geführte ehemalige Sowjetrepublik Gastgeber. Das Land steht auf Platz 153 der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen.

In wenigen Tagen feiert der 64-jährige Autokrat Alexander Lukaschenko ein Vierteljahrhundert im Präsidentenamt, niemand sonst auf dem Gebiet der früheren UdSSR ist länger an der Macht. Traditionell nutzt der als „letzter Diktator Europas“ kritisierte Politiker Sportereignisse als Bühne für Propagandashows. Gastgeber Lukaschenko steht international nicht nur wegen seiner harten Hand gegen Andersdenkende in der Kritik, sondern vor allem deshalb, weil er als letzter Staatschef in Europa noch die Todesstrafe vollstrecken lässt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2019)