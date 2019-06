Europaspiele: Medaillenjagd in Minsk mit Blick nach Tokio

Was sind die Europaspiele?

Olympische Spiele in kleinerem Format für Europa. Das war zumindest die Idee des Europäischen Olympischen Komitees, als es 2012 nach dem Vorbild Asiens oder Amerikas eigene Kontinentalmeisterschaften ins Leben rief. 2015 erfolgte die Premiere in Baku, am Freitag wurde in Minsk die zweite Auflage eröffnet. Wie bei Olympia werden die Sportler nicht von ihren Verbänden, sondern dem Nationalen Olympischen Komitee nominiert und entsandt.

Für Kritik hat gesorgt, dass die Europaspiele mit Weißrussland erneut in einem autokratisch regierten Land ausgetragen werden. So nahmen keine Staats- oder Regierungschefs aus EU-Staaten an der Eröffnungsfeier am Freitag teil. Die rot-weiß-rote Fahne beim Einzug der Nationen im Dinamo-Stadion trug Judoka Bernadette Graf.

Wer ist dabei?

Bis 30. Juni (Sport eins überträgt live) treten rund 4000 Athleten aus 50 Nationen an, davon 57 aus Österreich. Katharina Tanzer erhielt in letzter Minute einen Quotenplatz in der Kategorie bis 48 kg, womit das Judoteam mit zwölf Aktiven mehr als ein Fünftel des ÖOC-Aufgebots stellt. Tischtennis-Routinier Robert Gardos ist mit 40 Jahren der älteste ÖOC-Teilnehmer, der 18-jährige Bahnradfahrer Valentin Götzinger der Jüngste.

Vor vier Jahren in Baku gab es 13 Stück Edelmetall für Österreich (dreimal Gold, sechsmal Silber, viermal Bronze). Von den damaligen Medaillengewinnern sind Karateka Bettina Plank (Silber), Judoka Bernadette Graf, Schützin Olivia Hofmann und das Tischtennis-Herrenteam mit Stefan Fegerl, Robert Gardos und Daniel Habesohn (jeweils Bronze) wieder dabei.

Welcher Sport ist zu sehen?

Wettkämpfe werden in 15 Sportarten abgehalten, darunter klassische Olympiadisziplinen wie Turnen, Boxen oder Ringen. Mit Schwimmen fehlt eine Kerndisziplin aber ganz, in der Leichtathletik werden nur unterklassige Meisterschaften ausgetragen. Dazu stehen 3x3-Basketball, Strandfußball und Sambo, ein sowjetischer Kampfsportmix aus Ringen und Judo, auf dem Programm.

Was gibt es zu gewinnen?

Zu allererst Medaillen: 9,5 cm groß und 540 g schwer, bestehend aus Edelmetallen, darunter 24-karatiges Gold, und verziert mit einer Gravur der magischen Blume „Paparats Kvetka“. Im Badminton, Boxen und Judo werden diese in Minsk auch offiziell als EM-Medaillen vergeben.

In zehn Sportarten geht es für insgesamt 37 rot-weiß-rote Aktive aber noch um weitaus mehr: die direkte oder indirekte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Im Bogenschießen, Schießen und Tischtennis sind unmittelbar Quotenplätze zu holen. Im Badminton, Judo, Karate und den Rad-Straßenbewerben sind die Konkurrenzen in den Qualifikationsprozess eingebettet.

Ist Russland wieder dabei?

Nach der Aufhebung der Sanktionen gegen das Russische Olympische Komitee Ende Februar 2018 dürfen die 225 russischen Athleten in Minsk wieder unter eigener Flagge starten.

Mehr als 1000 Dopingproben werden an den zehn Wettkampftagen entnommen, im niederösterreichischen Seibersdorf analysiert und bis nach Olympia 2020 aufbewahrt. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.06.2019)