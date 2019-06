Europaspiele in Minsk: Wettkämpfe ohne Tradition auf autokratischer Bühne

Nach der feierlichen Eröffnung der Europaspiele in Minsk gingen am Samstag die ersten 24 von 199 Medaillenentscheidungen in 15 Sportarten über die Bühne. Gleich neun Stück Edelmetall wurden in Sambo, einer sowjetischen Kampfsportart, vergeben. Im Judo handelt es sich sogar offiziell um vergebene EM-Medaillen, mit Katharina Tanzer (bis 48 kg) und Sabrina Filzmoser (bis 57 kg) waren die ersten zwei von zwölf ÖOC-Judoka im Einsatz, gingen jedoch leer aus.

Weißrusslands Hauptstadt ist Gastgeber der zweiten Auflage der Europaspiele, wie 2015 mit Baku fungiert ein autoritär regiertes Land als Gastgeber. Eigentlich hatten die Niederlande den Zuschlag erhalten, traten aus Kostengründen aber zurück. Eingeschränkte Pressefreiheit und Menschenrechtsverletzungen in der Ex-Sowjetrepublik sorgen für Kritik, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) dachte sogar kurz über einen Boykott nach. Vom Anspruch des Europäischen Olympischen Komitees (EOK), eine Tradition wie bei den Asien- (Premiere 1951) oder Panamerikanischen Spielen (1965) zu begründen, sind die Europaspiele noch weit entfernt.

Statt zu wachsen, ist die Multisportveranstaltung geschrumpft: Traten in Baku noch fast 6000 Teilnehmer in 20 Sportarten an, sind es vier Jahre später nur noch rund 4000 in 15 Sportarten. Mit Schwimmen (2015 als Jugendbewerbe ausgetragen, 2019 ganz gestrichen) und Leichtathletik (Abhaltung von unterklassigen Meisterschaften) fehlt der Glanz von gleich zwei olympischen Kerndisziplinen. Auch die sportliche Wertigkeit ging zurück, denn heuer besteht nur noch in zehn statt zwölf Sportarten eine Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Der autokratische Staatschef Weißrusslands, Alexander Lukaschenko, seit 25 Jahren im Amt, nutzt die Sportbühne routiniert für seine Zwecke. Der internationale Werbeeffekt soll dem bitterarmen Land zum Aufschwung verhelfen. 120.000 Tickets wurden verkauft – die Hälfte davon an Ausländer –, berechtigen diese doch zur visafreien Einreise.

Die Kostenfalle. Minsks großer Vorteil: Die meisten Sportstätten sind bereits vorhanden gewesen, das Dinamo-Stadion, in dem Eröffnungs- und Schlussfeier stattfinden, ist renoviert worden. Ein Budget von 35 bis 40 Millionen Euro hat Präsident Lukaschenko angegeben, das ist jedoch längst übertroffen worden. Allseits wird betont, weiterhin klar unter den Ausgaben Bakus zu liegen, das ist freilich keine Kunst: Auch damals blieben offizielle Zahlen geheim, selbst konservative Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass die Milliardenmarke geknackt worden ist. Im Gegensatz zu Aserbaidschan verfügt Weißrussland jedoch über keine Öl- oder Erdgasvorkommen. Die Kosten drohen also an den ohnehin nicht begüteten weißrussischen Steuerzahlern (Pro-Kopf-Jahreseinkommen von 5000 Euro) hängen zu bleiben. Zumal es nicht gelungen ist, zahlungskräftige, internationale Sponsoren an Bord zu holen. Das liegt auch daran, dass die Europaspiele zwar in 130 Ländern, hierzulande aber nicht live im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen sind. Die Europäische Rundfunkunion, EBU, unterstützt die European Championships, die gemeinsame EM-Austragung von Sportarten wie Schwimmen, Leichtathletik oder Turnen.

Aufgegeben wird die Idee der Europaspiele aber noch nicht, für 2023 hat Krakau als einziger Bewerber den Zuschlag erhalten. Für Österreich ist eine Austragung derzeit kein Thema. „Darüber kann man nachdenken, wenn man einen Infrastrukturschub erhält“, erklärte Peter Mennel vom Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC).

