Ringen, die Lebensschule auf der Matte

Es ist ein Kräftemessen in festem Rahmen, dem sich Martina Kuenz regelmäßig stellt. Neun Meter beträgt der Durchmesser der Wettkampfmatte, zur besseren Orientierung unterteilt in zwei Farbkreise, die Kampfzeit zweimal drei Minuten. Mit Würfen, Schleuder- und Hebelgriffen gilt es, die Gegnerin zu Boden zu bringen. Kuenz ist Österreichs beste Freistilringerin und ab Donnerstag bei den Europaspielen in Minsk im Einsatz. Als WM-Dritte von 2018 – Österreichs erstes Edelmetall im Ringen seit 18 Jahren – und amtierende Vizeeuropameisterin gilt die Tirolerin als eine der großen Medaillenhoffnungen. „Den Anspruch habe ich, mit einer guten Performance ist alles drin. Als Favoritin sehe ich mich aber nicht“, erklärt die 24-Jährige. Dazu sei Österreich einfach viel zu wenig Ringernation. „Der Außenseiterstatus bleibt, auch wenn ich und die Gegnerinnen jetzt wissen, dass ich keine Eintagsfliege bin und bei jeder Veranstaltung um eine Medaille mitreden kann.“

