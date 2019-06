European Games: Bronze für Judoka Stephan Hegyi

Am letzten Tag der Judo-Einzelbewerbe in Minsk durfte sich der ÖJV über die erste Medaille freuen. Stephan Hegyi gewann in der Kategorie + 100 kg die Bronzemedaille. Der 20-jährige Wiener, im Vorjahr in Tel Aviv EM-Dritter, musste sich im Viertelfinale dem Niederländer Henk Grol mit Ippon geschlagen geben. In der Hoffnungsrunde setzte er sich gegen den Polen Maciej Sarnacki mit Ippon durch.

Im Kampf um Platz 3 besiegte er dann keinen Geringeren als Vize-Weltmeister Ushangi Kokauri (AZE) durch Festhaltegriff vorzeitig. Österreich hat damit die zweite Medaille bei den Europaspielen (nach Bronze im Straßen-Radfahren durch Daniel Auer).