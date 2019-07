Gedenkfeier für verunglückten Bergsteiger David Lama

Familie und Management von David Lama haben zu einer öffentlichen Gedenkfeier auf der Axamer Lizum eingeladen. Am 19. Juli wird ab 17 Uhr zum gemeinsamen Verweilen auf Lamas Hausberg aufgerufen, auch eine Wanderung ist geplant. Um 20.30 Uhr steht dann ein Fackelzug auf dem Programm. „Mit Blick auf die Kalkkögel, seine liebsten heimischen Berge, möchten wir am Hoadl Davids einzigartigem Leben gedenken“, heißt es in dem Statement.

Extrembergsteiger Lama verunglückte Mitte April mit seinen Kletterpartnern Hansjörg Auer und Jess Roskelley bei einem Lawinenabgang im Banff-Nationalpark in Kanada tödlich.

